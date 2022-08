Chris Malea: "Ich hatte mich früher mal auf die Suche nach einem Verlag begeben, doch es gab nur Absagen. So dachte ich mir: Warum nicht selber machen? Denn einerseits mag ich es ohnehin, wenn ich frei bin in dem, was ich tue, weil Verlage ja doch so ihre Richtlinien haben, da muss man sich nach Seitenzahlen richten, Kapitel dürfen nur so-oder-so-lang sein. Es darf nicht zu 'kompliziert' geschrieben werden und dann soll man vielleicht noch ein politisch – oder gesellschaftlich relevantes Thema mit einarbeiten, was man vielleicht gar nicht machen möchte. Da ist man dann vielleicht etwas unfrei und ich wollte das gern so schreiben, wie ich das schreiben möchte und auch so lang, wie mir das richtig erscheint."