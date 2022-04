Was am Ende des Prozesses steht, ist derzeit noch offen, eine Performance, ein Stück oder auch ein Hörspiel. Während also die Form noch nicht feststeht, ist der Inhalt allerdings definiert, zumindest die Erzählrichtung steht fest. Katja Hensel will nämlich nach vorn blicken, und das mit Optimismus: "Derzeit stehen ja Dystopien bei Jugendlichen und Kindern extrem hoch im Kurs. Aber eigentlich wäre es interessant, auch mal Utopien zu beleuchten. Wie könnte diese Stadt im Jahr 2030 aussehen? Das ist eine Frage an die Generation, die dann hier wohnen wird." Die Ausblicke sind ja derzeit durch die realen Umstände erheblich eingetrübt. Die Folgen des Klimawandels, der erneute Krieg in Europa sowie der technologische Wandel sorgen eher für eine eingeengte Sicht auf die Zukunft. Eine Utopie bietet allerdings die Möglichkeit, den Blickwinkel zu erweitern. Und zwar ohne Vorbedingungen. Es gehe schließlich nicht um Machbarkeitsstudien, sondern um das Anstoßen von kreativen Prozessen, erklärt Katja Hensel.