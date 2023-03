Steidele wurde 1968 in Bruchsal geboren. Nach dem Studium der Kulturpädagogik promovierte sie in Allgemeiner Literaturwissenschaft an der Universität Siegen. Seit den ersten Veröffentlichungen stehen Frauenpersönlichkeiten der Geschichte im Zentrum ihrer Erzählungen. Die Handlung ihres jüngsten Romans "Aufklärung" siedelte sie in Leipzig zwischen 1720 und 1760 an. Persönlichkeiten, die in der Messe-, Musik- und Buchstadt von Bedeutung waren, bekommen darin ihren ganz persönlichen Auftritt.



Darunter sind alle Mitglieder der Musikerfamilie Bach, das Ehepaar Gottsched, aber auch Kleist und Klopstock, Händel und Voltaire. Das Besondere an dem Buch ist, dass es vor allem aus der Perspektive von Frauen erzählt ist. Dazu gehört neben Bachs Tochter Dorothea auch die heute fast vergessene Frau Gottscheds, Luise, die Königin Maria Theresia einst die "gelehrteste Frau Deutschlands" nannte.