Vielleicht liegt es auch am späten Vatersein – Manfred Krug wird drehmüde. "Ich habe zum Schauspielen keine Lust mehr, was soll ich nur machen?", fragt er sich. Er macht weiter. Aber längst hat er eine neue Passion gefunden: Das Schreiben. Seine Aufzeichnungen, die 1976 nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann entstanden, veröffentlicht er in dem Buch "Abgehauen" – sie werden ein Bestseller. Durch die Tages-Notizen zieht sich die tiefe Freundschaft mit Jurek Becker, Schriftsteller und "Liebling Kreuzberg"-Autor. Krug verliert keine großen Worte – auch nicht über Beckers Sterben, Pathos liegt ihm nicht. So bleibt er in seinem Schreiben glaubhaft. Im Sommer 1996 erwischt es auch ihn: ein Schlaganfall.

Manfred Krug stellt auf der Leipziger Buchmesse sein Buch "Abgehauen" vor. Bildrechte: dpa