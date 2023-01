Weiter schreibt Krug in seinem Tagebuch: "Ich sollte den zuständigen Leuten vertrauen, schließlich gäbe es ja ein sehr gutes Honorar. Draußen empfing mich gleißendes Licht, das aus mehreren Scheinwerfern kam, die mich umgaben und mit mir wanderten. Eine Stimme sagte: Versuchen Sie, immer in dem Licht zu bleiben, dann kann nichts passieren."

Er hat einen Herzschrittmacher, kann sich wegen seines Schlaganfalls keinen Text mehr merken. Stattdessen druckt er sich seine Sätze auf Zettel, die er im Studio verteilt. Am 15. Juni 1998 schreibt er: "Ich kann noch aus dem Bett aufstehen, kann noch hören und sehen. Aber sonst bin ich nicht weit vom Siechtum. Bin schlaff und schlapp, knicke in den Knien ein, verlasse kaum noch das Haus."

Sigmund Freud soll von einem Freund eine hochdosierte Injektion Morphium erhalten haben. Hätte ich so einen Freund, wenn es so weit ist?

Manfred Krug als Anwalt Robert Liebling in der ARD-Serie "Liebling Kreuzberg". Bildrechte: dpa

Hat man von Manfred Krug noch das Bild des charmanten Draufgängers vor Augen, der nie um einen flotten Spruch verlegen war, so sind seine, von Krista Maria Schädlich herausgegeben Tagebücher aus den Jahren 1998/99 ein eher herber Kontrast. Zunehmend misanthropisch zieht er sich aus der Gesellschaft seiner Freunde und Kollegen zurück. Beschreibt immer wieder seinen Überdruss an der Welt, an zudringlichen Journalisten, schlechten Drehbüchern, am Fernsehprogramm. Je mehr Angst er vor dem Verfall empfindet, umso mehr teilt er aus. Mal notiert Krug, wie er seinen Nachbarn, mal, wie er einen Handwerker zusammengefaltet hat. Oder er blafft das Filmteam an, das eine Szene noch einmal drehen will.