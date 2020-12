Die innere Orientierung sei schon immer wichtig gewesen, meint Marcell Heinrich im Gespräch mit MDR KULTUR. Aber der Bedarf sei heute höher, denn "wir haben die Freiheit, unser Leben selbst zu gestalten und sind relativ abgesichert". Der digitale Wandel der Arbeitswelt verstärke diesen Bedarf. So existierten Berufe, die es noch nie gab, die Eltern oder Berufsberatende gar nicht kennen. So seien Menschen mehr denn je "angewiesen auf den inneren Kompass im Leben", so Heinrich weiter.

Wer mit einer 3 oder 4 die Schule verläßt, sei kein Lebensversager und wer ein Einser-Abitur hat, kann dennoch orientierungslos sein. Wer wirklich werden möchte, was der innere Plan vorsieht, wer sein Potenzial entdecken und entfalten will, brauche mehr als Schule, brauche das lebendige Leben in den Nachbarschaften, Hinterhöfen, Werkstätten, Klubs, Familien, Mentoren und jede Menge Herausforderungen. Marcell Heinrich hat gemeinsam Gerald Hüther und Mitch Senf das Buch "Education for Future. Bildung für ein gelingendes Leben" geschrieben – erschienen im Frühjahr 2020 im Verlag Goldmann.