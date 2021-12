Hongkong gilt als der liberale Teil Chinas und kann weitgehend autonom von Peking agieren. Als die Regierung 2019 jedoch das "Gesetz über flüchtige Straftäter und Rechtshilfe in Strafsachen" vorschlug, gingen Millionen Menschen aus Protest auf die Straße: Das Gesetz hätte es ermöglicht, dass Häftlinge nach China hätten ausgeliefert werden können. Die Protestierenden – gut ein Viertel der Bevölkerung – sahen das Prinzip "ein Land, zwei Systeme" und damit die Demokratie in Hongkong bedroht. Sie fürchteten, dass von nun an auch demokratische Aktivistinnen und Aktivisten an den autoritären Staat ausgeliefert werden könnten. Der Schriftsteller Marko Martin reiste um den Jahreswechsel 2019/2020 in die Region und schrieb ein literarisches Tagebuch, dass jetzt mit dem Titel "Die letzten Tage von Hongkong" erschienen ist.

Die fünf Forderungen der Demokratiebewegung lauten: "Five demands, not one less: Keine Auslieferungen an China. Keine weitere Kriminalisierung der Proteste. Sofortige Freilassung der Verhafteten. Einsetzung einer unabhängigen Kommission zur Untersuchung der Polizeigewalt. Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam und Implementierung eines allgemeinen Wahlrechts". Sie gingen seit Monaten um die Welt und brachten abertausende Demonstrierende auf die Straßen, als der Ich-Erzähler Marko Martin gemeinsam mit seinem Partner H. in Hongkong eintrifft.