In "Marschmusik", dem vorherigen Roman Beckers, besucht ein junger Radiojournalist eine Stadt namens Mündendorf am Rande des Ruhrgebiets, in der er aufgewachsen ist. Nun, in "Kleinstadtfarben", wird Peter Pinscher, ein kleinwüchsiger, übergewichtiger Polizist um die 40, der in einer Stadt am Rhein lebt, versetzt in eben dieses Mündendorf, das er vor Jahren verlassen hat. Pinscher ist ein Einzelgänger, dessen unberechenbarer, aufbrausender Eigensinn für seine verständnisvolle Chefin untragbar geworden ist.