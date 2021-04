Am Sonntag ist der Publizist, Satiriker und Schriftsteller Matthias Biskupek im Alter von 70 Jahren an einem Krebsleiden gestorben. Weit über Mitteldeutschland hinaus war er für Kultur und Gesellschaft eine Stimme von Gewicht – eine Stimme, die im öffentlichen Diskurs fehlen wird.

Biskupek war ein heiterer, kommunikativer, ausgesprochen geselliger Mensch. Als Schüler und Leseratte hatte er sich das Kellnern als Ferienjob verordnet, um genau so zu werden. Vom Naturell her war Matthias Biskupek mehr am Leben interessiert als an Schreibtischarbeit. Das lässt auch seine Art zu schreiben vermuten: von leichter Hand, heiter und freundlich-respektlos. Er interessierte sich sehr für das, was seine Mitmenschen so trieben. Das hat seinen Gerechtigkeitssinn geprägt.