Matthias Jügler: Das ist ungefähr zehn Jahre her. Und es fing damit an, dass ich mit der Tochter von Moritz Götze in einem kleinen Laden in Halle war. Und da war ein ganz supercharismatischer Verkäufer. Der hat einem so gefallen, wenn man ihn so sieht, war witzig und einfach total charismatisch. Und als wir draußen waren, sagte die Freundin von mir "Das war übrigens der IM von meinem Papa." Und ich dachte: Okay, IM, Wow – offensichtlich ist das Thema DDR ja doch noch nicht vorbei. Man denkt, dieses System ist schon ewig lang tot und damit ist jetzt irgendwie genug.