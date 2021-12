Ich war damals wahnsinnig unsicher, so im Sinne von: Alle sind besser als ich, schöner, schneller, klüger als ich. Mit meinen Eltern war es auch nicht gerade leicht; also eigentlich der typische Teenager-Blues. Das einzige, was ich wusste, war, dass ich keine Ahnung hatte, was ich vom Leben wollte, wo ich hingehöre, wie ich es schaffen kann, irgendwie glücklich zu werden – denn dass ich das nicht wahr, das habe ich schon immer wieder gemerkt.



Und dann habe ich "Siddhartha" gelesen und hatte Sätze im Kopf wie: Es ist okay, dass du so bist, wie du bist. Oder: Sag ja zu dir selbst! Wenn ich jetzt mit zwanzig Jahren Abstand wieder daran denke, dann klingt das super kitschig. Aber genau das war, was ich damals als 17-Jähriger brauchte. Dass mal jemand sagt, dass es voll okay ist, nicht der Klügste, Schönste, Beste zu sein. Ich habe dann alles von Hesse gelesen, was zu haben war, das ist sicher mehr als ein Regalmeter. Lesen war dann wirklich so eine Art Flucht für mich, aber auch Ermutigung und Bestärkung.