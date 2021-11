Zwischen Realität und Fiktion Matthias Jüglers Roman "Die Verlassenen": Ein Meisterwerk der Täuschung

Hauptinhalt

In seinem hochgelobten Roman "Die Verlassenen" setzt sich Matthias Jügler mit dem Unrechtsstaat DDR auseinander. Eine Zeit in seiner frühen Kindheit, an die der 1984 in Halle geborene Schriftsteller kaum mehr eigene Erinnerungen hat. Um die Geschichte dennoch so authentisch wie nur möglich erzählen zu können, führten ihn seine Recherchen in die Online-Mediathek des Stasi-Unterlagen-Archivs, zum Halleschen Maler Moritz Götze und auf Ebay. Das Resultat: eine täuschend echte Dokufiktion in Buchform.