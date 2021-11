"Parallel" Leipziger Comic erzählt Coming-Out-Story eines schwulen Familienvaters

Hauptinhalt

In seinem fulminanten Debüt "Parallel" erzählt der Leipziger Comickünstler Matthias Lehmann vom zerrissenen Leben eines schwulen Familienvaters, der in den 50er Jahren erst in der BRD und später in der DDR eine Parallellexistenz führt. Dabei zeichnet Lehmann das Panorama einer deutschen Gesellschaft, in der Homosexualität geächtet wird und bis 1994 unter Strafe gestellt ist.