Neuer Erzählband Leipziger Autor Matthias Senkel im Grenzbereich der Science-Fiction

Koschjelkin nutzt die Zeit, um eine eigene Plansprache zu entwickeln, ähnlich wie Esperanto. Jahrzehnte später wird diese Sprache von einem anderen Forscher entdeckt und mit ihr das Gerücht, dass sie bewusstseinsverändernde Wirkungen habe. Wer bei "Esperanto" gedanklich schon beim diesjährigen Büchnerpreisträger Clemens J. Setz ist, liegt gar nicht so daneben. Ähnlich wie Setz ist auch Senkel von den Unwägbarkeiten der Kommunikation und den unheimlichen Tälern fasziniert, die sich da auftun. Und auch im Schreibstil sind sich die beiden nicht unähnlich. Matthias Senkels Texte spielen allerdings oft in den Grenzbereichen der Science-Fiction. Das hat nicht nur mit seiner Vorliebe für Wissenschaftler als Protagonisten zu tun. Einige der 15 Erzählungen in diesem Band sind auch ganz subtil in anderen Zeiten oder vielleicht sogar auf anderen Planeten verortet. Etwa der Text "Warenz", den Senkel beim Ingeborg-Bachmann-Preis 2020 las.

Auszug aus "Die Winkel der Welt", S. 24 Herber Duft von ausgedörrtem Tang und Kien lag in der Luft. Auf den vier Findlingen sonnten sich Dutzende Feurige Perlmuttfalter. Die automatische Messstation am Kap Stribog registrierte am Neujahrstag eine Mittagstemperatur von 21° Celsius. Doch weder meteorologische noch seismologische Sensoren erfassten, dass die Tagfalter aufstoben, als sich auf den Basaltbrocken tiefe Haarrisse ausbreiteten.

Dass hier von einer Zukunft erzählt wird, wird mit einer subtilen Andeutung gezeigt, die man wegen der Risse in den Basaltbrocken fast überliest. Es gibt viele solcher Stellen, an denen Senkel die belohnt, die genau hinschauen und genau lesen. In "Die Winkel der Welt" zeigt sich er sich ausgesprochen experimentierfreudig. Abenteuergeschichten und Räuberpistolen, klassische Science-Fiction oder ein Zauberberg-haftes Setting werden bei ihm immer wieder mit einer Lust am Unheimlichen und an den seltsamen Wegen erzählt, die das Schicksal manchmal eben so nimmt. "Die Winkel der Welt" ist also definitiv was für Leser mit Entdeckergeist, denn einfach macht es Senkel einem nicht. Wer aber ein Auge für Details hat und Lust an spielerisch-verqueren Abenteuern, für den ist dieser Band genau das richtige.