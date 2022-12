Wenn Familien aus der Ukraine fliehen, dann denken sie in den Kriegswirren zuallererst an das Nötigste. Dass Bücher nicht unbedingt dazugehören, kann man verstehen. Aber nach Monaten, in denen die ukrainischen Familien in Deutschland mehr oder weniger angekommen sind, fehlen sie. Die Bücher in der Muttersprache.