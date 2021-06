Auch als Herausgeber ist Mensching aktiv, der seit der Spielzeit 2008/09 das Theater in Rudolstadt leitet. Steffen Mensching lebte damals in Berlin, hatte auch einige Zeit in New York verbracht. Die dort gemachten Recherchen und Erfahrungen schlugen sich in seinem Roman "Jakobs Leiter" nieder, in dem ein Mann aus Deutschland in Manhattan einen Buchhändler trifft, der ihm viertausend kostbare Bücher zum Kauf anbietet, die aus Europa nach Amerika kamen.