Regionale Alltagsgeschichten kommen an

Hans-Dieter Weber in seiner Leseecke Bildrechte: MDR/Katja Evers Für Hans-Dieter Weber sind die Zaubersprüche das deutsche Literaturdenkmal schlechthin. In seinem Haus stapeln sich Bücher aus verschiedenen Jahrzehnten, darunter auch seine eigenen. Angefangen habe er mit Kinderbüchern für seine Tochter, die viel mit ihren Erlebnissen zu tun haben. Es geht um unerfüllte Tierliebe, Neid und Missgunst in einer Fußballmannschaft oder junge Liebe.



Mittlerweile schreibt der 70-Jährige auch für Erwachsene, oft an gemeinsamen Projekten der Autorengruppe "Leseturm", zu der er selbst gehört. Zusammen organisieren sie Schreibwerkstätten, veranstalten Lesungen und veröffentlichen Anthologien – in der Regel mit Bezug zu Merseburg. Genau das käme bei den Menschen in der Stadt gut an. Eine Lesung zur Anthologie der Autorengruppe mit persönlichen Geschichten über das Leben in Merseburg zu DDR-Zeiten hätte etwa das Vierfache an Leuten angezogen als normal. "Wenn sich die Zuhörer irgendwo wiederfinden, auch vielleicht mit ihren eigenen Problemen, dann stößt das auf Resonanz", vermutet Weber.

Die Buchhandlung Knittel & J. Gedeon – Gelesen wird nach Lust und Laune

Auf solche Resonanz stößt auch Joachim Gedeon. Seine Buchhandlung im Zentrum misst nur wenige Quadratmeter. Darin stapeln sich Büchertürme in alle Richtungen. Das Sortiment sei so breit wie die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. "Es gibt keine Trends, wo man sagt, das liest jetzt halb Merseburg oder dergleichen, sondern das ist ganz durchschnittlich", so Gedeon. Seit 30 Jahren besitzt er den Laden, hat bereits in den 60er-Jahren seine Buchhändlerlehre absolviert. In seiner Buchhandlung habe er bereits viel erlebt: Im Kopf geblieben sei Gedeon vor allem ein Brief aus den USA, adressiert an eine Buchhandlung in Merseburg. Ein ehemaliger Zwangsarbeiter, der in der Gegend in einem Arbeitslager inhaftiert gewesen sei, habe sich gemeldet, um etwas über das heutige Merseburg zu erfahren. "Der ist bei uns angekommen. Wir haben dann geantwortet und ihm Postkarten und Bilder, Texte und Zeitungsausschnitte geschickt." Blick in die Buchhandlung Knittel & J. Gedeon Bildrechte: MDR/Katja Evers