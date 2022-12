Sie haben auch ein Vorwort geschrieben, eine editorische Notiz, haben sich auch noch mal mit Novalis befasst. Was hat Sie denn am meisten überrascht an ihm?

Am meisten hat mich tatsächlich überrascht, was für ein Universalist der Novalis war. In diesen wenigen Lebensjahren, die er hatte, womit er sich alles beschäftigt hat: mit Gesellschaft, mit Natur, mit Bergbau, mit so unendlich vielen Fragen, die auch teilweise eingeflossen sind in sein poetisches Werk. Und ich habe mich sehr oft gefragt: Wo stünde er wohl heute? Und ich würde denken, er wäre so ein durchaus radikaler Klima-Aktivist, also eine sehr moderne Figur.