Bereits 1785 bezog die Familie Hardenberg in Weißenfels ein herrschaftliches Haus in der Klostergasse – immerhin war Novalis' Vater, Heinrich von Hardenberg, für verschiedene Salinen in der Region verantwortlich. In diesem Haus starb Novalis im Jahr 1801.

Im Stadtpark von Weißenfels befindet sich das Grab des frühromantischen Dichters Novalis Bildrechte: dpa