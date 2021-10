Eigentlich hatte Preußler nur eine Legende aus der so pittoresken, so verwunschenen Lausitz neu erzählen wollen. Doch bei einer Lesung in der Schweiz sagte ihm ein Zuhörer auf den Kopf zu, was er sich selbst nie bewusst gemacht hatte: "Sagen Sie, Herr Preußler, der Meister, das ist doch wohl der Hitler, oder?" Und tatsächlich war "Krabat" eine Parabel – der Roman seiner eigenen Jugend, mehr noch der verlorenen Jugend einer ganzen Generation, am vielleicht eindrücklichsten visualisiert in der Passage, in der sich der Müllergeselle Tonda sein eigenes Grab schaufeln muss.