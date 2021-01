Immer wieder befragt Wegewitz den Ursprung der Dinge und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. So erkundet er zum Beispiel, was Papier ist, woraus es besteht, was es ausmacht und wie man es selbst herstellen kann. Wegewitz fasst das zusammen: "Der Punkt war, als ich dazu übergegangen bin, die Ausdrucksweise zu begreifen über das Material. […] Und das war eigentlich der Moment, in dem ich gesagt habe: Jetzt hast du einen Ausgangspunkt gefunden, du drückst dich im Material aus. Und du hast alle Freiheiten, alles zu verwenden, was dort vorhanden ist, was da ist. Und was überhaupt schon je da war."