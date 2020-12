Roman "Der größte Reichtum" – Band eins der Balkan-Trilogie von Olivia Manning

Die britische Schriftstellerin Olivia Manning hat mit ihrem Hauptwerk "Fortunes of War" nach Ansicht von englischsprachigen Kritikern einen der am meisten unterschätzten Romane des 20. Jahrhunderts geschrieben. In Deutschland ist der sechsbändige Zyklus der Autorin nahezu unbekannt. Der Rowohlt Verlag bringt ihn nun sukzessive in einer Neuübersetzung auf Deutsch heraus. Der erste Teil heißt "Der größte Reichtum".