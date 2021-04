Neben eindringlichen Bildnissen malte der in Leipzig und Dresden ausgebildete Zwintscher sächsische Landschaften in klaren, reinen Farben und symbolistisch aufgeladene Ideenbilder zu Ewigkeitsthemen wie Liebe oder Tod. Seine Werke fanden schnell den Weg ins Museum und in die Salons kunstsinniger Unternehmer. Auch auf Kunstausstellungen war er gut vertreten: Auf der Biennale 1910 in Venedig bekam er einen eigenen Raum – in Nachbarschaft zu Gustav Klimt.

Oskar Zwintscher: "Bildnis der Gattin des Künstlers am Meer" (1912) (unvollendet) Bildrechte: Albertinum | GNM, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Elke Estel/Hans-Peter Klut

Während der Weimarer Republik jedoch verschwand das Interesse an Zwintschers Kunst allmählich. "Da war die Malerei des Jugendstils und der Zeit um 1900 nicht mehr interessant. Sie war ganz schnell von gestern. Das war der erste Schritt, dass Zwintschers Werk in Vergessenheit geriet. Dann blieb sein Werk in Dresden, fand durchaus Interesse in den Jahren der DDR, aber nicht international und nicht deutschlandweit." Auch sein früher Tod mit 46 Jahren trug sicher zum Vergessen bei, vermutet Birgit Dalbajewa. "Ein weiteres Konvolut von Bildern ist 1952 inventarisiert worden. Diese Bilder stammen aus Sammlungen sächsischer Unternehmer, die sich für Zwintscher interessierten und sind zum Teil erst in unserer Zeit legitim in die Sammlung gekommen, sind restituiert und zurückgekauft worden. Das zeigt den Stellenwert der Bilder, aber auch, wie wichtig die Provenienzforschung ist, dass man die Herkunft im Nachhinein klärt – in allen Details."