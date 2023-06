Das Buch ist die erste umfassende Darstellung der geschichtspolitschen Grabenkämpfe um die SED-Diktatur und ihre Folgen. Eckert, Jahrgang 1950, studierte in der DDR Geschichte und geriet schon in den 1970er-Jahren in große Schwierigkeiten. Er wurde politisch verfolgt, erhielt Hausverbot an der Universität und "Berlin-Verbot". Denn er gehörte in den 1980er-Jahren zum kleinen Kreis der Oppositionellen, die in der DDR für Rede- und Meinungsfreiheit stritten. Anfang 1990 war Gründungsmitglied der ostdeutschen SDP, der Sozialdemokratischen Partei in der DDR. Dass er jetzt, über 33 Jahre nach der Friedlichen Revolution, beinahe wieder ein Opfer von Zensur geworden wäre, ist ihm unbegreiflich.