Lukas Rietzschel, 1994 in Räckelwitz geboren, lebt und arbeitet in Görlitz. Er studierte Politikwissenschaft, Germanistik und Kulturmanagement. Sein 2018 erschiener Roman "Mit der Faust in die Welt schlagen" wurde als Bühnenstück in Theatern gespielt. 2021 erschien sein zweiter Roman "Raumfahrer". 2022 wird Rietzschel Stipendiat der Villa Aurora in Los Angeles sein.