Krieg und Konflikte

Die Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek, Anette Rieger, hat auch den Hallenser Daniel Pockrandt wieder eingeladen. Er hatte im vergangenen Jahr mit seinen amüsant kommentierten Anleitungen zum Zeichnen einer Fliege in der Grundschule für Begeisterung gesorgt. Diesmal kommt er mit Stift, Kreide und seinem "Bestimmungsbuch der Tiere".

Wichtig war den Organisatoren zudem, das Klassenzimmerstück "Krieg. Stell dir vor, er wäre hier" von Janne Teller in der Inszenierung des Theaters der Altmark anzusetzen. Noch nie in der Geschichte der Literaturtage, sagt Anette Rieger bedauernd, sei dieses Thema so aktuell gewesen wie jetzt. Auch Elke Liebs aus Berlin ist mit ihrer Lesung "Aufgewachsen im Krieg – Trümmerkinder brechen ihr Schweigen" bereits zum zweiten Mal bei den Literaturtagen zu Gast.

Augenmerk gelegt wird auch wieder auf Literatur für junge Leute; Osterburg ist eine Hochburg des Poetry Slam. Am Markgraf-Albrecht-Gymnasium ist deshalb Dominik Bartels aus Helmstedt zu Gast, der sich gemeinsam mit den Schülern spielerisch und kreativ mit Sprache auseinandersetzt. In einem Poetry Slam-Wettstreit machen zudem junge Dichterinnen und Dichter aus Osterburg und Umgebung den Besten, die Beste unter sich aus.

Osterburg im Landkreis Stendal ist nicht nur ein Wassersportparadies, sondern auch eine Hochburg des Poetry Slam und wird "Literaturhauptstadt Sachsen-Anhalts" genannt. Bildrechte: MDR/Heiko Cinibulk

Altmärkischer Literaturpreis für Max Heckel

Während der Literaturtage wird seit dem vergangenen Jahr auch der Altmärkische Literaturpreis vergeben, ausgelobt von der Einheitsgemeinde Osterburg und der Stendaler Kaschade-Stiftung. In diesem Jahr erhält der Autor, Sänger, Liedermacher und Kabarettist Max Heckel aus Arneburg den Preis. Heckel ist vor allem als Frontmann der überregional beliebten Band Nobody Knows bekannt, hat Hörbücher und Kindergeschichten veröffentlicht und wird geehrt für seine "Autobiographischen Fiktionen & Gegenwärtigen Reflexionen". Der Autor und Liedermacher Max Heckel aus Arneburg bekommt den Altmärkischen Literaturpreis 2022. Bildrechte: MDR/ Tobias Kluge

In der Jugendkategorie hat die Jury in diesem Jahr einen ersten und zwei zweite Preise vergeben. Den ersten erhält Lisa Pultermann aus Schönhausen für ihre anrührenden Gedichten.

Die Karten sind meist schnell vergeben