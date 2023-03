Das erzählende Kinder-Sachbuch "Rotkäppchen rettet den Wolf" ist geeignet für Kinder ab 6. Bildrechte: Leykam Verlag

Anna wird Rotkäppchen genannt, weil sie immer ein rotes Basecap trägt. Sie hat auch eine Großmutter, die am Waldrand wohnt und der sie einen Kirschkuchen bringen soll. Der Wolf in dieser Geschichte ist jedoch so scheu, dass er eine Hauptrolle im Buch abgelehnt hat. Gut, dass sich Rotkäppchen aktiv für Wolf und Umwelt einsetzt. Und so wird ihrer Forderung nachgegeben und ein realitätsnahes Nicht-Märchen erzählt, das mit dem Klischee vom bösen Wolf aufräumt.



Rotkäppchen ist ein selbstbewusstes, sympathisches Mädchen, das sich vom Erzähler nicht bevormunden lässt und auch immer mal wieder die Handlung selbst in die Hand nimmt. Als Bösewicht der Geschichte wird Bürgermeister Wolfgang Wolf eingeführt, der den Wald von Buchwalden an der Grimm abholzen und ein Einkaufszentrum bauen will. Die aktuelle Geschichte bringt Kindern die Themen Umwelt- und Tierschutz in sehr unterhaltsamer Art und Weise näher. Die humorvollen, meist in schwarz-weiß-rot-gehaltenen Illustrationen tragen ihren Teil dazu bei, genauso wie das Wolfs-Quiz, die vielen Mitmach- und Mitdenkangebote – und das Kirschkuchenrezept.