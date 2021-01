Der diesjährige Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht an den in Dresden lebenden Autor Marcel Beyer. Damit würdigt die Jury seinen bei Suhrkamp erschienene Band "Dämonenräumdienst" als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2020. Die darin versammelten lyrischen Texte des 1965 im baden-württembergischen Tailfingen geborenen Autors seien "Abenteuerexpeditionen in vertrautes Gelände, das plötzlich fremd und unheimlich erscheint". In Beyers "streng komponierten Gedichten" würden "Elternhaus und Elvis, die Eindrücke der Kindheit, magische Begegnungen mit den Phänomenen der Popkultur und den Helden der Klatschspalten" in "unerhörte Zusammenhänge gerückt", urteilte die Jury.