Vier Wochen lang möchten sich zwei Paare samt ihren Kindern in Peter Richters neuem Roman einfach treiben lassen. Stefanie und Richard sowie Vera und Alec wollen sich für einen Monat aus der Großstadthektik ausklinken, um die Sommerwärme zu genießen. Sie machen Urlaub an den Stränden der berühmten Hamptons auf Long Island, wo die Schönen und Superreichen der USA ihre Domizile besitzen, wo man Porsche fährt und sich in Pools der Größe XXL tummelt. Anstatt zu entspannen, verstricken sich die vier jedoch zunehmend in Debatten über Lebenskonzepte, die in ihrer Vergangenheit wurzeln. Peter Richter malt diese Szenen mit einem Höchstmaß an erzählerischen Details aus: