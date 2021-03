Interview Magdeburger Comic-Zeichner Phil Hubbe: Inklusion mit schwarzem Humor

Phil Hubbe, selbst an Multipler Sklerose erkrankt, thematisiert in seinen humorvollen Comics Behinderungen. Von den Betroffenen selbst erfährt er dafür großen Zuspruch – manch Außenstehende jedoch kritisieren seine Arbeit. Warum lachen ausdrücklich erlaubt ist, so auch in seinem mittlerweile achten Band der "Behinderten Cartoons", erzählt der Magdeburger Zeichner MDR KULTUR im Interview.