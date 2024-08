Michael Knoche hat erlebt, was kein Bibliothekar erleben möchte. Der Direktor der Herzogin Anna Amalia Bibliothek erhält am Abend des 2. Septembers 2004 einen Anruf. Ein Mitarbeiter sagt ihm: "Die Bibliothek brennt. Ich weiß nicht, ob Sie kommen wollen." Natürlich macht sich Michael Knoche auf den Weg zu seiner Bibliothek und packt mit an. Seine Geschichte – und die der anderen Helferinnen und Helfer – erzählt der MDR KULTUR-Podcast "Bücher in Asche", den es jetzt in der ARD Audiothek zu hören gibt.