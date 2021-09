Den "Großen Preis des Deutschen Literaturfonds" erhält in diesem Jahr Ulrike Draesner. Das gab der Deutsche Literaturfonds am Mittwoch bekannt. Neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin ist Draesner Leiterin des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig.

In der Begründung der Jury hieß es, Ulrike Draesner sei in vielen literarischen Gattungen zu Hause und habe für jede eine eigene Form und Sprache entwickelt. Sie erweise sich in all ihren Büchern als Meisterin der dichten Gedankenschilderung und als genaue Beobachterin der Gegenwart.