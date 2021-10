Johann Wolfgang von Goethe ganz nah kommen, das ist ab heute auf der Online-Forschungsplattform Propyläen möglich. Erstmals in dieser Tragweite sind dort unter anderem Tagebücher und Briefe des Dichters und Denkers für die Allgemeinheit zugänglich, erklärt der Projektverantwortliche Marcel Lepper.

Der Projektverantwortliche Marcel Lepper ist Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs. Bildrechte: dpa

Der Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs führt aus: "Die Propyläen, diese Forschungsplattform, das ist ein Jahrhundertprojekt. Das führt große gedruckte Editionsunternehmungen in digitaler Form für ein möglichst weites Publikum zusammen." Es gehe um 20.000 Briefe an und 15.000 Briefe von Goethe, Gespräche, Begegnungen sowie Tagebücher aus 57 Lebensjahren.



Nutzerinnen und Nutzer sollen diese durchsuchen und sich in digitalisierte Handschriften hereinzoomen können. Für das Verständnis bekommen sie auch Zugriff auf zugehörige Kommentare.