Einer Geschichte, die fast vierzig Jahre später immer noch nachhallt. Anne Hahn, heute 55 Jahre alt, weiß jedenfalls, dass Punk nach wie vor existiert: "Ich glaube, das hat sich zum Teil auch in Gesamtdeutschland ausgebreitet, dieses rotzige, rock’n’rollige Punkgefühl, also, da braucht man nur mal an den Bahnhöfen aller großen Städte in Deutschland schauen, was so auf den Jacken steht, und man sieht also immer wieder – und da freu ich mich ganz besonders drüber – Schleim-Keim-Aufkleber, Buttons und Schriftzüge. Und ja: Der Ostpunk lebt – weil er tot ist."