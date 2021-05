Zu Beginn eine Anekdote: Eine Lehrerin war sehr aufgebracht. Mit ihrer , mit ihrer Schulklasse ist sie ins Puppentheater Magdeburg gekommen, um dort eine Inszenierung von Goethes "Reineke Fuchs" anzuschauen. Die war nicht ganz das, was sie erwartet hatte. Noch während der Vorstellung traf Nis Søgaard, der Regisseur des Stückes, in den Gängen vorm Zuschauerraum auf die geschockte Pädagogin, die von einer in ihren Augen "unzulässigen Brutalität der Inszenierung" sprach und sich um das Wohlbefinden der ihr anvertrauten Kinder sorgte. "Als ich meinte", erinnert sich Søgaard, "dass sie als Lehrerin gewusst haben müsse, dass Goethes Versdichtung zu Reinekes Intrigenspiel eine brutale und schonungslose Vorlage sei, unterbrach sie mich entrüstet mit den Worten: 'Aber wir sind doch hier im Puppentheater!'" Inszenierung von Theodor Storms Klassiker "Der Schimmelreiter" Bildrechte: Viktoria Kühne

Natürlich muss man an dieser Stelle unbedingt erwähnen, dass die Kinder im Zuschauerraum dem "Reineke Fuchs" dann so gar nicht geschockt, sondern vielmehr mit staunender, aufmerksamer Offenheit folgten. Gilt auch für das theaterpädagogische Publikumsgespräch im Anschluss an die Vorstellung.

Nicht nur Kinderkram

Wichtiger ist hier aber etwas anderes, wie nämlich diese Anekdote von der mitunter recht resistent verankerten Vorstellung spricht, dass Puppentheater vor allem eins ist oder zu sein hat: eine possierlich-kindliche Harmlosigkeit; ein naives, antiquiertes Kunstgewerbe. Was freilich ein großer Irrtum ist, der, wie im aufgeführten Fall, dann auch mal zur kleinen Puppentheater-Schockerfahrung führen kann.

Gut, dass jetzt noch einmal in dem Buch "Ensemble in Bewegung. Wie sich das Puppentheater Magdeburg stetig neu erfindet" darlegt wird, zu welcher inhaltlichen Bandbreite und ästhetischen Vielschichtigkeit die Kunstform des Figuren- und Objekttheaters in der Lage ist. Eine Publikation, die sich, mit zahlreichen Texten und reich bebildert, dem historischen und künstlerischen Werdegang des Puppentheaters Magdeburg widmet. Und das in einer ausgewogenen Balance zwischen kulturpolitischen Reflexionen und künstlerischem Exkurs, zwischen Analysen und persönlichen Erinnerungen, bei der Sachkenntnis mit der spürbaren Liebe zur Sache gut Hand in Hand gehen.

Puppentheater in der DDR

Das Buch beginnt mit einem Rückblick in die Anfangsjahre des Puppentheaters Magdeburg. Wie in einer amüsanten Passage zu erfahren ist, soll die Figur des traditionell recht anarchischen Kaspers als Vorbild für die sozialistische Persönlichkeit eher fragwürdig gewesen sein. Es wurden aber auch – sowjetischen Vorbildern folgend – staatlich subventionierte Ensemble-Puppentheater zum festen Bestandteil der DDR-Kulturpolitik.

Und sie wurden daraus zu einem "ostdeutschen Kulturphänomen", das sich späterhin im wiedervereinten Deutschland erst einmal gegen Wegsparzwänge behaupten musste.

Neufindung nach dem Mauerfall

Mit "Es wird niemand mehr ihr Haus besuchen!" ist im Buch eine kulturpolitisch doch recht forsche Prophezeiung zitiert, mit der man in den kahlschlagseligen 1990ern auch die Abwicklung des Puppentheaters Magdeburg zu legitimieren suchte.

Wobei zu gestehen ist: Dass die Prophezeiung sich als Irrtum entpuppen würde, war damals mitnichten sicher. Denn selbst wenn man eine gewisse Sentimentalität der Magdeburger für ihr Puppentheater mit in Betracht zieht – die heute gegebene Akzeptanz und Verwurzelung dieser Bühne in der Stadtgesellschaft und darüber hinaus war alles andere als ein Selbstläufer. Waren doch die damaligen Überlebenskämpfe des Puppentheaters nicht nur kulturpolitische, sondern auch solche, die im Namen der künstlerischen Qualität eine selbstkritische Neujustierung, wenn nicht Neuerfindung, dringend erforderten.

Keine festen Dauerbesetzungen

Diese Selbstfindung des Puppentheaters Magdeburg aufzuzeigen und als Prozess anschaulich zu machen, gehört zu den spannendsten Aspekten dieses Buches. Denn vor allem mit seiner künstlerischen Suchbewegung ist hier ja ein "Ensemble in Bewegung".

Und das inzwischen grundlegend programmatisch: Frank Bernhard, künstlerischer Leiter des Theaters, ist überzeugt: "Man kann und darf begabte Leute nicht fest binden." Weshalb man in Konsequenz etwa für Puppenbau und Bühne auch keine feste Dauerbesetzung am Haus mehr engagiert, sondern auf den Kreativ-Input durch wechselnde Gäste vertraut.



Zu Recht! Inszenierungen wie "Wahnsinnsfrau Anne Sexton", "König Richard III" oder "M eine Stadt sucht einen Mörder" beweisen das ebenso, wie der Theaterpreis des Bundes (2019) oder ein kontinuierlicher Publikumszuspruch. Und klar: Kinder kamen und kommen auch immer wieder. Begeistert. Von negativen Folgeschäden (auch nach "Reineke Fuchs") ist nichts bekannt. Im Gegenteil.