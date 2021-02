Ein komplett ahnungsloser Sommer steht an und der soll, ja muss fantastisch werden: Die zwölfjährige Asta verbringt ihre Sommerferien wie jedes Jahr in Geschrey an der Wipper. Ihre Eltern veranstalten in dem kleinen Ort seit Jahren ein Sommertheater-Stück. Sie freut sich sehr auf diese Zeit, denn sie trifft auch wieder auf ihren besten Freund Ringo.

Die Voraussetzungen könnten also nicht besser sein, aber irgendwie ist in diesem Jahr der Wurm drin. In der Eisdiele gibt’s kein Schlumpf-Eis mehr, sondern welches mit Lavendelgeschmack! Ringo ist auf einmal einen Kopf größer als sie und muss ständig auf seine kleine Schwester aufpassen. Asta ist zwar begeistert, dass sie in dem Theaterstück ihrer Eltern einen kleine Rolle ergattert hat. Doch sie hat so schlimmes Lampenfieber, dass die Theaterkarriere gleich wieder beendet ist.