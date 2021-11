Röcken bei Lützen ist bekannt als Geburtsort und Grabstätte eines der berühmtesten deutschen Philosophen: Friedrich Wilhelm Nietzsche. Er wurde vor 177 Jahren im Pfarrhaus der Kirchengemeinde Röcken geboren und ist dort auch begraben. Bis heute erinnert eine Gedenkstätte auf dem Kirchenareal mit einer Ausstellung an Nietzsches Kindheit in Röcken und die Geschichte seiner Familie. Seit kurzem gehört auch ein besonderes Hörstück zu der Ausstellung, das von dem Schauspieler Friedhelm Ptok und dem Kriminologen Marschel Schöne entwickelt wurde.

Intimer Einblick in das Innenleben von Nietzsche

Das 35-minütige Hörspiel "Friedrich Nietzsche – die Welt als Irrtum" ist eine atmosphärische Collage aus Ausschnitten von Nietzsches Schriften wie "Also sprach Zarathustra", "Ecce Homo" oder "Menschliches, Allzumenschliches". In einer Art Kaleidoskop mischen sich dabei Assoziationen, Stimmen, Geräusche und Musik. Auch Zitate von seiner Schwester Elisabeth und Lou Andreas-Salomé geben einen Einblick in das Seelenleben des Philosophen. Zu hören sind außerdem Passagen aus seiner Krankenakte, die hierfür erstmals vertont wurde.

Anders als die Ausstellung zu seiner Lebensgeschichte in der Gedenkstätte ist das Hörspiel ein Versuch, in das Innenleben von Nietzsche einzutauchen – ohne dabei in eine akademische Analyse zu verfallen. Ganz im Sinne des Philosophen will das Hörstück keine Antworten liefern, sondern zu Fragen anregen und Impulse geben, selber neugierig in den Texten Nietzsches weiterzulesen. Der Tipp von Hörspielregisseur Marschel Schöne beim Zuhören lautet deswegen: Kopf ausschalten, Ohren weit spannen und dem Gefühl hingeben. Die Nietzsche-Gedenkstätte lockt jedes Jahr rund 1.500 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt nach Röcken. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Premiere in Röcken mit begeistertem Publikum

Das Hörspiel ist über vier Jahre wie ein großes Puzzle entstanden. Stück für Stück wurde Textmaterial gesammelt und von Schauspielern und Schauspielerinnen eingesprochen. Die mehrstündigen Aufnahmen wurden von einem Komponisten und Tonmischer zusammengeschnitten und mit dem passenden Klang versehen. Regisseur Marschel Schöne, der zusammen mit Friedhelm Ptok die Idee zum Hörstück hatte, hat die Fäden bis zur Premiere in Röcken in der Hand gehalten. Mitte Oktober ertönte das fertige Hörstück schließlich zum ersten Mal vor Publikum – in der Kirche, in der Nietzsche getauft wurde.