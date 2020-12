"Am Rand unserer Wahrnehmung gab es das schon immer. Strom fällt aus, Technologien rutschen weg, ein Faktor, dann der nächste. Das haben wir schon ein paarmal erlebt, in diesem Land und woanders, Unwetter und Flächenbrände und Evakuierungen, Taifune, Tornados, Dürre, dichter Nebel, verpestete Luft. Erdrutsche, Tsunamis, austrocknende Flüsse, zusammenbrechende Häuser, komplett einstürzende Gebäude, von der Luftverschmutzung verdunkelter Himmel. Sorry, ich bin gleich still. Aber dazu kommt, was wir alle noch frisch in Erinnerung haben, das Virus, die Seuche, Corona, die Märsche durch die Flughäfen, die Masken, die entleerten Straßen der Städte." Tessa bemerkt die Stille, die ihre Pausen begleitet.