Wo fängt ein Unglück an? Und wie erzählt man davon? Diese Fragen treiben Gert Loschütz in seinem neuen Roman "Besichtigung eines Unglücks" um. Ausgangspunkt ist das Eisenbahnunglück von Genthin: Am 22. Dezember 1939 krachte im Genthiner Bahnhof ein D-Zug mit 100 km/h auf einen anderen D-Zug.

Zitat aus dem Buch, Seite 16 Eisen auf Eisen, das Kreischen der sich ineinander bohrenden Wagen, das Knirschen der sich stauchenden Bleche, das Krachen und Splittern zerberstenden Holzes. Alles in eins. Mit einer solchen Gewalt, dass es im Umkreis von zehn Kilometern zu hören ist, in der Stadt, in den umliegenden Dörfern, Vorwerken, Gehöften. Die Leute schlafen und schrecken aus dem Schlaf hoch. Dann wieder Stille. Noch tiefere Stille.

Eine alte Fotoaufnahme des Zugunglücks von Genthin von 1939 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein Unglück als Ausgangspunkt für viele offene Fragen

Das Unglück ist für Loschütz aber nur der Ausganspunkt für ganz andere Geschichten. Der Schriftsteller Thomas Vandersee beginnt, dazu zu recherchieren und stellt bald fest, dass seine Mutter Lisa, die einst eine Lehre in einem Genthiner Kaufhaus machte, eine Verbindung zu dem Unglück hat und zu einer mysteriösen Frau namens Carla, die in einem der Unglückszüge saß. Deren Verlobter Richard, ein Jude aus Neuss, wartet auf ihre Ankunft in Düsseldorf. Aber warum ist sie dann mit einem Italiener im Zug unterwegs gewesen? Und warum gibt sie nach dem Unglück einen falschen Namen an? Fragen über Fragen auf die Schriftsteller Thomas in Akten, Briefen und der eigenen Erinnerung Antworten sucht.

Zitat aus dem Buch, Seite 150 Muss sie-

Wahrscheinlich-

Scheint es-

Das sind die Worte, die immer wieder auftauchen. Nichts ist sicher, heißt das. Oder dass man nur vom einen aufs andere schließen kann: Wenn das eine so ist, muss das andere so sein.

Ein Unglück, ein Verrat und eine verpasste Chance

In fünf Kapiteln erzählt Loschütz von der Spurensuche. Das erste rekonstruiert minutiös das Eisenbahnunglück und scheitert am Ende doch an der Frage, wo das Unglück denn nun genau seinen Lauf genommen hat. Wem ist wo wann der folgenschwere Fehler passiert? Eine Antwort findet er nicht. Genausowenig wie im zweiten Teil auf die Frage, wieso Carla den Verrat an ihrem Verlobten begeht, der ihn schließlich ins Konzentrationslager bringt. Die Dritte im Bunde, Lisa, die Mutter des Ich-Erzählers taucht zu Beginn nur als Randfigur auf. Mit ihrer Geschichte erzählt Loschütz von einer ganz anderen Art von Unglück: dem der verpassten Chancen, das sich in aller Stille abspielt.