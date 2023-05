In ihrem viel beachteten Sachbuch "Klassenbeste" hat Marlen Hobrack anhand ihrer Familiengeschichte eindrücklich erzählt, wie die soziale Herkunft unser Leben prägt. Hobrack wurde 1986 in Bautzen geboren. Sie ist in einem so genannten "bildungsfernen" Haushalt aufgewachsen und lebt nach einem Studium in Dresden als Journalistin und Autorin in Leipzig. Als soziale Aufsteigerin hätte sie für ihren ersten Roman den aktuellen Trends folgen und erneut über ihr Leben und die Trennlinien schreiben können, die durch unsere Gesellschaft verlaufen. Doch dieses Thema spielt in ihrem Roman nur am Rande eine Rolle. "Schrödingers Grrrl" widersetzt sich den Leseerwartungen geschickt und verhandelt stattdessen den weitverbreiteten Wunsch nach Authentizität – sei es in der Literatur oder in den sozialen Medien.