Orte wie diesen gibt es viele, und Florian Herscht erschließt ihn dem Leser. Er sieht das Unglück, die Einsamkeit, aber auch die Liebe und die Nächstenliebe, die es unter den Menschen von Kana gibt. Das alles gehört zusammen, das Gute und das Böse. Es hängt an einem Faden, und deshalb gehört es auch in diesen einen, nicht enden wollenden Satz, den Laszlo Krasnahorkai hier abgeliefert hat. Am Ende ist er wie ein Sog, der einen mitreißt. Man soll vorsichtig sein mit Superlativen, daher sei es so gesagt: dieser Roman aus diesem einen Satz ist ein großes Kunstwerk, wie man es nicht allzu oft in die Hand bekommt.