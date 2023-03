Für Kinga Schücking, die Protagonistin von Ulrike Draesners Roman (frisch nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse), ist die Geschichte ihrer Familie in dichten Nebel gehüllt. Sie ist das Kind früherer Kriegskinder, die kaum etwas von der Vergangenheit erzählt haben. Als Nebelkind fühlt sich Kinga abgeschnitten von der eigenen Geschichte. Erschwerend kommt hinzu, dass ihre Mutter Alissa in einem Lebensbornheim geboren wurde. Die Nationalsozialisten errichteten solche Heime, um die Geburtenzahlen im Reich zu steigern. Hier konnten Männer, vorzugsweise Mitglieder der SS, uneheliche Kinder entbinden lassen, die später zur Adoption vermittelt wurden. Über diese Heime will Kinga in einem Vortrag in Hamburg sprechen. Völlig unerwartet begegnet sie dort einer bisher unbekannten Verwandten: Dorota. Deren Mutter, so stellt sich heraus, ist die Halbschwester von Kingas Mutter.