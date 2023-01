Dass die eigen vier Wände ein Raum sein können, in dem drängende Fragen diskutiert werden, haben schon Autorinnen wie Anke Stelling oder Kristine Bilkau unter Beweis gestellt. Wie sie erzählt Ursula Kirchenmayer in ihrem Debütroman, wie sich der Wunsch nach Stabilität und Sicherheit für immer weniger Menschen zu erfüllen scheint. Vor allem Nils, der eigentlich ein unverzagter und anpackender Mensch ist, wird immer verzweifelter. Er wendet sich an die Wohnungsverwaltung, den sozialpsychiatrischen Dienst und den Betreuer der Nachbarin, doch eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Zusehends überkommt Nils eine lähmende Haltlosigkeit.

Schriftstellerin Ursula Kirchenmayer hat am Deutschen Literaturinstitut Leipzig (DLL) studiert und behandelt in ihrem Debütroman die Not auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Bildrechte: dtv

"Der Boden unter unseren Füßen" ist auch ein fein gezeichnetes Generationenporträt. Denn Nils und Laura sind typische Millennials: Beide haben einen Hochschulabschluss und arbeiten in kreativen Berufen. Laura ist Künstlerin und Nils ist Texter. Während den Eltern der soziale Aufstieg gelungen ist, schleicht sich in ihr Leben aber die Angst ein, zu scheitern und den eigenen Lebensstandard nicht mehr halten zu können. In dieser Hinsicht erinnert der Roman an "Die Glücklichen" von Kristine Bilkau. Auch bei Ursula Kirchenmayer gerät ein Leben aus den Fugen: Gerade in dem Moment, als Laura und Nils eine Familie gründen, wird ihr Heim zur Falle.