Als Freiberuflerin muss sie ihr Honorar selbst aushandeln. Das betrifft vor allem das Seitenhonorar. Laut einer Umfrage des Verbands deutschsprachiger Übersetzer/innen liegt das durchschnittliche Honorar pro übersetzter Normseite bei knapp 19 Euro. Sie bewege sich meist darüber, sagt Lisa Kögeböhn, aber sie kenne auch viele Kolleginnen, die weniger verdienten. In ihre eigene Kalkulation muss sie einbeziehen, dass sie das Buch vom ersten Anlesen bis zum Lesen der Druckfahnen viele Male zur Hand nimmt. "Am Ende komme ich bestimmt auf sechs Durchgänge", erzählt Lisa Kögeböhn.

Ein gutes Buch erkennt die Übersetzerin dann daran, dass sie es auch der sechsten Lektüre noch mag. Bei ihrem aktuellen Projekt sei das der Fall gewesen, sagt sie. Gerade hat sie die Übersetzung von Coco Mellors' Roman "Cleopatra and Frankenstein" abgeschlossen. In England und den USA wurde er begeistert aufgenommen. Eine Kritikerin der "Sunday Times" verglich den Roman gar mit denen der irischen Erfolgsautorin Sally Rooney. In der Übersetzung von Lisa Kögeböhn erscheint "Cleopatra and Frankenstein" im kommenden Jahr auch in Deutschland.



(Redaktionelle Bearbeitung: Valentina Prljic)