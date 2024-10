Auch Gottfried August Bürgers Ballade "Leonore" gehört eher in die Periode des Sturm und Drang. Doch ihr schauriger Inhalt inspirierte Edgar Allan Poe. In seiner wichtigsten Schauer-Ballade "The Raven" benennt er seine Frauenfigur nach Bürgers Leonore. Bram Stoker entlehnte die Zeile "die Toten reiten schnell" aus Bürgers Ballade für seinen Gruselklassiker "Dracula". Wie in Goethes "Die Braut von Korinth" erfüllte sich auch in Bürgers Ballade die Liebe erst im Totenreich. Der in der Schlacht gefallene Geliebte holt als Geist seine Leonore zu sich ins Grab – allerdings zur Strafe, weil sie an Gottes Willen zweifelte.