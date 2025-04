Bei den Dichtern der Romantik werden Kunstmärchen zur beliebten Gattung. In Abgrenzung zu Volksmärchen, also einer Sammlung mündlich überlieferter und meist anonymer Erzählungen, handelt es sich dabei um eigenständige Erzählungen eines Autors. Ludwig Tiecks Märchen "Der blonde Eckbert" gilt als eines der ersten Kunstmärchen der Romantik. In der rätselhaften Geschichte um den Ritter Eckbert und seine Frau Bertha verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Das reale Setting – die Erzählung ist im Harz in der Zeit des Mittelalters verortet – wird im Laufe der Handlung von fantastischen Elementen durchbrochen.