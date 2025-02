1. Eine spannende, junge Stimme der deutschen Literatur

Ronya Othmann wurde 1993 als Tochter eines kurdisch-jesidischen Vaters und einer deutschen Mutter in München geboren. Sie wuchs im bayerischen Freising auf und verbrachte die Sommer ihrer Kindheit und Jugend häufig bei der jesidischen Familie ihres Vaters im Norden Syriens. Das Dorf ihrer Großeltern wurde später zerstört, die Familie musste fliehen.

Diese Familiengeschichte und die damit verbundene Verfolgung der ethnisch-religiösen Minderheit der Jesiden spielt in Ronya Othmanns Literatur eine zentrale Rolle. Sie studierte ab 2014 am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und veröffentlichte 2020 ihren Debütroman "Die Sommer". Für ihr Schreiben wurde sie bereits vielfach ausgezeichnet, beispielsweise mit dem Erich-Loest-Preis, den sie 2024 als mit Abstand jüngste Preisträgerin in Leipzig erhielt.

2. Literatur über die Jesiden und den Genozid

Der Genozid an den Jesiden (Selbstbezeichnung: Ezîden) und damit verbunden Gewalt, Trauma und Flucht sind in Ronya Othmanns literarischen Texten zentrale Themen. Im August 2014 überfielen Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) die Region Shingal im Irak und begingen einen Völkermord an der jesidischen Bevölkerung. Tausende Frauen wurden systematisch vergewaltigt und als Sklavinnen verkauft, die Männer getötet und Kinder zu Soldaten gemacht. Diese Gräueltaten, der Umgang damit und auch die innere Zerrissenheit, die es bedeutet, in Deutschland in Sicherheit leben zu können, während Familienangehörige Tod und Gewalt erfahren, verarbeitet Othmann in ihrer Prosa und Lyrik.

Bildrechte: Hanser Verlag

Die Protagonistin in ihrem ersten Roman "Die Sommer" etwa reist, wie die Autorin, jedes Jahr zu ihren jesidischen Großeltern – bis diese vor dem IS aus ihrem Dorf fliehen müssen. Sie lebt gewissermaßen in zwei Welten. Der ihrer jesidischen Familie, die jederzeit von Auslöschung bedroht ist, und der sicheren in Deutschland mit alltäglichen Sorgen und Mitmenschen, die sich wenig für das Schicksal der Jesiden interessieren.

3. Der außergewöhnliche Roman "Vierundsiebzig"

Mit "Vierundsiebzig" hat Ronya Othmann einen formal ungewöhnlichen Roman geschrieben. Hier werden Fakten geschildert, "nichts daran ist fiktiv", sagt die Autorin. Die Erzählerin heißt wie sie Ronya und dokumentiert, mal anhand von eigenen Erfahrungen bei Reisen in die kurdischen Gebiete, mal anhand von Berichten und Recherchen, den vierundsiebzigsten Genozid an den Jesiden im Jahr 2014.

Bildrechte: Rowohlt Verlag