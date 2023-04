Für "Rude Girl" bedeutet das, dass die Protagonistin im Literaturkurs an der Uni nicht nur die Texte von Rilke, Storm oder Else Lasker-Schüler diskutieren will, sondern auch von der afrodeutschen May Ayim. Dass ihr in der karibischen Gesellschaft die Geschlechterrollen zu eng sind. Dass sie sich der linken Skinhead-Bewegung anschließt. Und dass sie von der afroamerikanischen Community in den USA nicht als zugehörig anerkannt wird.

Szene aus dem Comic "Rude Girl": Priscilla Layne zeigt ihre Zugehörigkeit zur Skinheadszene durch ihren Haarschnitt – was zu Auseinandersetzungen mit ihrer Mutter führt. Bildrechte: Birgit Weyhe