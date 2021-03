Aus "In der Brandung des Turms": Deine besten Gedichte erscheinen in der Nacht

zwischen zwei Träumen wie unverhoffter Besuch.

Kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig,

erklären sie das Leben, die Liebe, die Lügen,

und reimen sich ohne Gleichklang,

dialektische Blitze,

wie sie Walter Benjamin gefallen hätten,

streng logisch und voll metaphysischer Ticks,

du memorierst Zeile für Zeile,

bist aber zu faul, das Licht anzuschalten,

um sie zu notieren.

beim Erwachen denkst du:

Wirst du dich jeder Silbe erinnern und schläfst wieder ein,

am Morgen bleibt von ihnen

nichts als eine vage Erinnerung

an einen glücklichen Augenblick,

den du bemerktest,

aber nicht festhalten konntest.