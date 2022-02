Steffen Mensching erhält den diesjährigen Berliner Literaturpreis der Stiftung Preußische Seehandlung. Der Autor, der seit 2008 auch Intendant des Theaters Rudolstadt ist, überzeugte die Jury durch seinen Facettenreichtum als Lyriker in den 1980er-Jahren sowie die erzählerische Dichte in seinen späteren Romanen wie "Jacobs Leiter" (2003), "Lustigs Flucht" (2005) und dem 2018 erschienenen Band "Schermanns Augen". Verliehen werden soll die Auszeichnung am 30. März von der Vorsitzenden des Stiftungsrates und Berliner Regierenden Bürgermeisterin, Franziska Giffey.